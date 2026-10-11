Paz anuncia inversión de Bs. 5.600 millones para Pando y proyecta corredor comercial con Brasil

En su primera visita oficial a Pando como presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira rindió homenaje a los héroes de la Batalla de Bahía y anunció una millonaria inversión de 5.600 millones de bolivianos orientados a infraestructura vial, desarrollo eléctrico y proyectos productivos.

Durante su alocución, que se vio acompañada por una persistente lluvia, Paz Pereira destacó el carácter histórico de los pandinos y recordó que hace 124 años supieron defender la soberanía nacional sin esperar directrices de la sede de gobierno.

“Bueno, pues ahora, querida gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, quiero darle algunos anuncios. La inversión de Pando en los siguientes dos o tres años será de cerca de 5600 millones de bolivianos”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado destacó el espíritu autonomista e histórico de Pando, afirmando que su población defendió el territorio nacional y su desarrollo productivo por iniciativa propia, sin esperar instrucciones del poder central.

Infraestructura vial

Uno de los puntos centrales del discurso fue la infraestructura vial, donde Paz Pereira cuestionó el retraso de dos décadas en la construcción de la carretera Extrema-Cobija, una vía de 70 kilómetros que consideró vital para el comercio sudamericano.

Según el mandatario, esta ruta conectará con el futuro puente Guajará-Mirim en el departamento del Beni, lo que permitirá agilizar el transporte de mercancías desde Brasil hacia la costa del Pacífico peruano.

“Con eso le vamos a evitar al transporte en el Brasil cerca de 1200 kilómetros y aquí será un recorrido de no más de 300 kilómetros (…) Se imaginan la cantidad de recursos que se ahorra a Brasil para llegar al Perú y salir por el puerto de Chancay”, explicó, proyectando que la ruta podría movilizar “entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de comercio que va a pasar por Pando”.

Desarrollo eléctrico para el norte

En el ámbito energético, Paz Pereira ratificó la aprobación de un crédito por 200 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual estará destinado a transformar la matriz energética del norte amazónico del país.

“Se han anunciado los 200 millones de dólares, es para el desarrollo eléctrico tanto para el norte del Beni como para Pando. Ya no más diésel; ahora va a ser electricidad barata para que puedan producir, para que puedan desarrollar todas sus capacidades”, aseguró.

Al cierre de su intervención, el presidente instó a la población y a los legisladores a viabilizar los recursos económicos necesarios, advirtiendo sobre las consecuencias de frenar el desarrollo regional.

“¿Por qué vamos a luchar los siguientes cuatro años para cerrar este ciclo? Si no transforma la patria, si no acabamos con el ‘Estado tranca’, si no generamos estabilidad, trabajo, seguridad, instituciones confiables (…) ¿Dónde va a quedar el futuro para nuestros niños y nuestros jóvenes?”, concluyó.