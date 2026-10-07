Consejo de Defensa plantea que FFAA luchen contra el narcoterrorismo

El Gobierno informó que el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) aprobó una norma que plantea la participación excepcional de las Fuerzas Armadas (FFAA) contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

“Hablamos de una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías”, explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, durante la presentación de las conclusiones de la quinta sesión del Cosdep.

Además, fueron aprobadas otras tres propuestas de normas referidas a la Ley de Seguridad y Defensa, el Consejo Supremo de Defensa y el Sistema de Inteligencia. Los cuatro proyectos serán remitidos en el plazo de una semana a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) para la revisión correspondiente.

Estrategia de seguridad

El ministro señaló que la estrategia contempla fortalecer la inteligencia, el control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, la protección de infraestructura crítica y la coordinación con países vecinos para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que las FFAA trabajarán de manera coordinada con la Policía Boliviana y sostuvo que el crimen organizado puede recurrir a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal para financiarse. Añadió que el objetivo es fortalecer el orden institucional y enfrentar posibles vínculos de organizaciones criminales con instituciones del Estado.

Adecuarse al crimen actual

“Hoy las organizaciones criminales no funcionan solamente transportando drogas, pueden tener logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación.

“Por eso nuestra respuesta también tiene que evolucionar, más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación principalmente con nuestros países vecinos”, resaltó Justiniano.

“Mandato constitucional”

A su turno, el presidente Rodrigo Paz afirmó que en esta reunión se habló de una participación y colaboración con la Policía Boliviana.

“Es un mandato constitucional el trabajo coordinado de nuestras FFAA y de la Policía Boliviana, y parte de la resolución que se ha generado el día de hoy al interior del Consejo es la Policía Boliviana como un factor fundamental para el trabajo de los objetivos de dicho Consejo, y a futuro habrá una participación contemplada por nuestra Policía Boliviana”.

Asimismo, valoró la labor de La Asamblea Legislativa Plurinacional que deberá debatir las propuestas mencionadas.

“El Parlamento está tomando cartas en el asunto, no todos, pero la gran mayoría de los parlamentarios, no desde un punto de vista político partidario o seguir al liderazgo, sino seguir la ruta del camino correcto para reencaminar a la patria, y ahí yo agradezco al Parlamento porque muchas de las normativas de este Consejo serán después debatidas en dicho Parlamento”, finalizó el presidente.

El Cosdep es un organismo creado en observancia de lo establecido por el artículo 248 de la CPE, que lo define como una instancia superior vinculada con la defensa del Estado.

Está presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de Bolivia, cinco ministros, el Alto Mando Militar y un secretario general permanente.