Lara se declara presidente en ejercicio ante viaje de Paz a EEUU: "Se va a cumplir la Constitución"

El vicepresidente Edmand Lara se declaró este lunes como presidente en ejercicio ante la ausencia del presidente Rodrigo Paz, quien viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York.

"Mi persona asumiría hasta que el presidente retorne de Estados Unidos luego de su participación en la ONU, asumiría la suplencia legal, en ausencia del presidente, mi persona asume la suplencia legal (...)", dijo Lara ante los medios.

Lara afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) está por encima del Decreto Supremo 5515, referido a la gobernación digital del Presidente.

"Lo que acá se va a cumplir es la Constitución, que está por encima del Decreto Supremo 5515, que es la gobernación digital del presidente. Entiendo que la tecnología ayuda, pero no puede estar por encima de la Constitución", subrayó.

Lara se refirió el artículo 169 de la CPE, que establece que, en situaciones de ausencia temporal del presidente o presidenta del Estado, la Presidencia será asumida por quien ejerza la Vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Paz se encuentra es suelo estadounidense para participar en la Asamblea de la ONU el próximo 24 de septiembre.