Envían a la cárcel a los implicados en el doble feminicidio en Quillacollo

La justicia dispuso el domingo la detención preventiva indefinida de los dos jóvenes implicados en el doble feminicidio de dos mujeres en un taller mecánico del barrio Kami, en el municipio de Quillacollo, en las cárceles de El Abra y San Pablo.



Con estas muertes suben a 11 los feminicidios en Cochabamba en lo que va del 2026. En el país se elevaron a 62.



El principal sospechoso, Samuel, fue enviado al penal de El Abra, mientras que el segundo implicado permanecerá en el recinto penitenciario San Pablo en Quillacollo.



El doble feminicidio ocurrió el viernes por la mañana, cuando dos mujeres identificadas como Jhoselín Q. T. de 22 años y Elizabeth L. V. de 24 años, llegaron a un taller mecánico con Samuel M. R., de 22 años, y un amigo de éste, tras compartir bebidas alcohólicas en un centro nocturno.



En el lugar, a raíz de una discusión por la devolución de dinero derivó en el doble feminicidio con un cuchillo. Las víctimas fueron encontradas sin sus prendas en un ambiente lleno de chatarra y artículos viejos con heridas punzo cortantes.



Samuel fue aprehendido en el lugar y, de acuerdo con el reporte policial, admitió la autoría del hecho.



Al momento de salir del inmueble, los vecinos que habían sido alertados sobre el hecho reaccionaron y agredieron al sujeto, además de tratar de impedir que el vehículo policial abandonara la zona.



Horas más tarde, el segundo implicado fue aprehendido, y ambos llevados a celdas de la Felcv.