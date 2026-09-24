La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 24/09/2026 a las 9h00
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Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC), que comienza el miércoles 7 de octubre y se extiende hasta domingo 18 del mismo mes.

La presentación del evento cultural más importante de la región se llevó adelante ayer en medio de gran expectativa.

Huáscar Flores Veizaga, presidente de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba; Juan Pablo Demeure Ramírez, presidente de la FEPC; Mariela Jiménez Cardona, gerente general de Fexco; Luis Ovando Del Barco, presidente de la Fundación Feicobol; y Marilyn Carol Rivera Peralta, secretaria de Cultura y Turismo del GAMC, dieron el puntapié inicial de la actividad literaria que reunirá a más de 200 editoriales y librerias, más de 90 emprendimientos y artesanos culturales, además de escritores y expositores.

La versión 19 de la FILC tiene como temática el “Cuento clásico” y lleva como slogan “Érase una vez”, con la intención de que el público se reencuentre con las historias que han acompañado a generaciones a explorar el universo de la literatura.

La República Federal de Alemania y la República Democrática del Congo son los invitados internacionales para esta ocasión.

“Que el evento sea más que una feria, que la gente viva una experiencia única”, señaló Huáscar Flores, titular de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC).

La FILC pondrá a disposición de los lectores más de un millón de libros y propiciará encuentros con escritores, editoriales y librerías, suplementado con labores de creación, narración, música y arte .

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