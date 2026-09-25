BCB implementará nuevo método para calcular el tipo de cambio oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) implementarán un nuevo mecanismo para el cálculo y publicación del Tipo de Cambio Oficial (TCO), el cual se determinará diariamente a partir de las operaciones reales de compra de dólares en el sistema financiero nacional.

La nueva metodología dejará de lado las fijaciones estáticas y se basará estrictamente en la mediana ponderada por monto de las transacciones de compra de dólares estadounidenses (USD) ejecutadas por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). Con el fin de reflejar de forma genuina el comportamiento del mercado con el público, el cálculo excluirá por completo las operaciones que se realicen entre los mismos bancos.

Cronograma diario de recopilación y reporte

Para garantizar la transparencia y la actualización constante del TCO, las autoridades han establecido un riguroso esquema de reportes con horarios fijos para cada día hábil:·De 17:01 (día anterior) a 17:00 (día actual): Ventana de tiempo en la que los Bancos Múltiples, Bancos PYME y el Banco Público registrarán sus operaciones cambiarias de compra.·

Hasta las 17:30: Plazo límite para que estas entidades bancarias remitan toda la información recopilada a la ASFI.·

Hasta las 17:40: La ASFI procesará los datos y los enviará formalmente al Banco Central de Bolivia (BCB) para el cálculo final.

Publicación y vigencia del nuevo TCO

El BCB será el encargado de centralizar los datos y publicará el nuevo Tipo de Cambio Oficial cada día hábil a las 23:30 a través de su página web institucional.

Esta tasa tendrá vigencia inmediata para la jornada posterior.Para los fines de semana y días no laborables, el esquema de vigencia funcionará de la siguiente manera:·

Fines de semana: El TCO que se publique los días viernes regirá de manera continua para los días sábado, domingo y lunes.·

Feriados: Para los días festivos, se aplicará de forma automática el Tipo de Cambio Oficial publicado el día hábil inmediatamente anterior.Esta medida busca otorgar mayor dinamismo e información oportuna a los agentes económicos del país, reflejando de manera diaria la liquidez y las condiciones de compra de divisas en el sistema formal.