Centro de Educación Ambiental celebra el Día Internacional de la Polinización

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, se refirió a las actividades preparadas por el Día Internacional de la Polinización y señaló que se coordinó con varias unidades educativas para que, las mismas, visiten el centro de educación ambiental en el jardín Botánico.

Varias organizaciones prepararon actividades lúdicas para los estudiantes, con las que aprendieron de forma divertida sobre la importancia de los animales polinizadores y su rol en el equilibrio ambiental del planeta Tierra.

“Los niños son quienes tiene que aprender cuales son los cuidados que deben tener con estos animales, como, por ejemplo, los murciélagos, colibrís, avispas, mariposas, abejas, polillas entre otros”, señaló Gutiérrez.

El Centro de Educación Ambiental trabajará de manera integral con temáticas del cuidado del medio ambiente como ser: cuidado de la fauna, flora, contaminación atmosférica, es decir, se pretende formar a los niños y niñas como protectores del planeta.