Fiscalía muestra en la Expocruz sus nuevas herramientas digitales

Seguridad
El Alteño
Publicado el 24/09/2026 a las 10h19
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La tecnología aplicada a la justicia penal ocupa un lugar central en la presencia del Ministerio Público en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz 2026). El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró este viernes el stand que reúne por primera vez a la Fiscalía General y a las nueve fiscalías departamentales del país.

El espacio permite a los visitantes conocer de cerca algunas de las herramientas digitales que utiliza la institución para el seguimiento de causas, la protección de víctimas y el control de medidas judiciales. Entre ellas están el Ecosistema Roma, el sistema ARGO y las aplicaciones vinculadas con la Ley 1636 para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Uno de los principales puntos de la muestra es el Ecosistema Roma, una plataforma creada por profesionales bolivianos que concentra diferentes servicios de la gestión fiscal. El sistema permite acceder a información de los procesos y facilita la comunicación entre la ciudadanía y el Ministerio Público.

La plataforma también cuenta con una aplicación para teléfonos celulares. Desde dispositivos iPhone y Android, los usuarios pueden consultar el estado de una causa, revisar su expediente digital y recibir notificaciones electrónicas con validez legal. La herramienta busca reducir trámites presenciales y facilitar el acceso a la información de los procesos.

Otro de los sistemas presentados es ARGO, destinado al control de personas sometidas a detención domiciliaria. Su funcionamiento combina geocercas, reconocimiento facial y de voz mediante Inteligencia Artificial, además de mecanismos biométricos. La herramienta permite realizar controles durante las 24 horas.

La protección de menores de edad también ocupa un espacio dentro de la feria. La Fiscalía explica los alcances de la Ley 1636, que establece medidas para proteger la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a delitos cometidos en entornos digitales.

En este ámbito, el Ministerio Público destaca el trabajo de su unidad especializada en la gestión y tratamiento de material de abuso sexual infantil. El área coordina acciones con las fiscalías departamentales para identificar a los responsables de delitos cometidos en internet, llevar los casos ante la justicia y localizar a víctimas.

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