Sol Sandoval gana bronce en los Juegos Suramericanos y se clasifica a los Panamericanos de Lima 2027

Una medalla de bronce y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, eso es lo que logró este jueves la karateca nacional Sol Sandoval en el peso -55 kilogramos en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Bolivia nuevamente ingresó al podio de un evento multidisciplinario con el karate, pero esto no se queda ahí, ya que con este importante resultado se logró el pase al certamen multidisciplinario más importante de América.

Esto se dio gracias al desempeño de Sandoval y a que en estos Juegos se entregan dos cupos directos a Lima 2027, pero no acceden a esas plazas los atletas de Perú (por ser organizador), de Colombia y de Venezuela (cuyos atletas buscarán su pase en los Juegos Centroamericanos y del Caribe).

Sandoval, quien posee varias medallas internacionales, tuvo el siguiente camino rumbo al podio.

Los combates de este deporte se llevaron adelante en el Invencible Rosario, donde primero fue parte del Grupo A para posteriormente pasar a las llaves de eliminación directa.

Llegó directamente a la lucha por el bronce, instancia en la que derrotó a la brasileña Kelly Brandao por 6-4.

“Feliz de representar una vez más a mi país en unos Juegos Suramericanos y feliz de regalar una medalla al país. Fue un camino duro, pero afrontando todo eso estamos aquí”, dijo Sandoval en un video enviado del Comité Olímpico Boliviano.

Bolivia estuvo muy cerca de sumar otro bronce en esta disciplina con Carla Dorado en -61 kilogramos, pero en el combate por ese metal cayó con la chilena Bárbara Huaiquiman (9-0).