Nevada cubre zonas de Cochabamba y Cocapata pide apoyo urgente

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 01/10/2026 a las 8h08
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La intensa nevada que cayó en Cochabamba ayer cubrió gran parte de la cordillera del Tunari. El municipio de Cocapata volvió a ser afectado por el fenómeno que se registró el último día de septiembre, en plena primavera, por lo que sus autoridades piden ayuda urgente para las familias y el ganado camélido.

La nevada también cubrió desde las primeras horas sectores de Tiquipaya, Quillacollo y Morochata. A esto se sumaron lluvias en la región metropolitana, Colomi, Tiraque y el valle alto, además de chubascos en el cono sur.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, René Camacho, informó que se esperan reportes oficiales de los municipios. “Hay lluvias y nevadas en las partes altas, región andina, Arque, Bolívar, Tapacarí, también respecto a la región Ayopaya”, señaló.

Cocapata pide apoyo 

El Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata informó que la nevada afecta principalmente a las comunidades de la zona alta, donde numerosas familias dependen de la crianza de ganado camélido.

El alcalde de Cocapata, Emigdio Mamani, manifestó su preocupación por la nueva nevada que afecta a las comunidades y señaló que varios caminos quedaron intransitables. “Nuevamente ha caído esta nevada. Estamos muy preocupados”, afirmó.

Mamani informó que técnicos municipales que se dirigían a diferentes comunidades no pudieron continuar su recorrido y que algunas movilidades y personas quedaron atrapadas. 

El municipio busco movilizar maquinaria para atender estos puntos, aunque hasta ayer todavía no contaba con un reporte completo de la situación.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron a los comunarios resguardar al ganado y evitar ascensos innecesarios hacia las zonas altas mientras continúen las precipitaciones.

El municipio solicitó apoyo al Viceministerio de Defensa Civil, la Gobernación de Cochabamba, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras instituciones. Entre las necesidades mencionadas están alimento y forraje para los animales, además de vitaminas y minerales.

Otras regiones del país En La Paz, la nevada obligó a suspender temporalmente las salidas hacia Los Yungas desde Urujara debido a las condiciones de la carretera. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizó trabajos de limpieza en el tramo Urujara–Pongo–La Rinconada para recuperar progresivamente la circulación.

En Santa Cruz, las lluvias acompañaron el ingreso de un frente frío. Para hoy jueves todavía se prevén precipitaciones y temperaturas más bajas, aunque desde mañana viernes volverán a subir. Para el sábado se pronostican temperaturas de hasta 32 grados y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene hasta hoy jueves una alerta por nevadas débiles a temporalmente moderadas en sectores de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija.

 

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