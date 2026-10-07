Alcaldía restaura la torre de la catedral de Cochabamba

Después de cuatro años de gestiones y trabajos, la Alcaldía de Cochabamba entregó anoche la restauración de histórica torre de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, en un acto con la presencia del arzobispo Óscar Aparicio y la orquesta municipal.

La torre presentaba un avanzado deterioro por factores climáticos y falta de mantenimiento. Sin embargo, durante casi dos años se realizaron gestiones ante el Ministerio de Culturas para realizar la intervención con restauradores especializados para realizar una refacción que no cambie el diseño original y los materiales utilizados.

Las gestiones comenzaron en 2022 con el impulso del alcalde Manfred Reyes Vil con el propósito de ejecutar la refacción. Tras cuatro años logró autorizar la inversión municipal en este bien declarado Patrimonio Nacional.

El proyecto “Preservación Patrimonial Componente Torre Catedral”, de los arquitectos Saúl Amaya Pinto y Verónica Selva Murillo, ejecutó la restauración de fachadas, pináculos, barandas, campanas e iluminación, garantizando su preservación para futuras generaciones.

Historia

Según las referencias, la iglesia se construyó a principios del siglo XVIII, sobre la base de un antiguo templo del siglo XVI.

Se encuentra ubicada en la plaza 14 de Septiembre, siendo uno de los símbolos característicos de la ciudad, denominada Catedral Metropolitana desde el 30 de julio de 1975.

El diseño de este pórtico está influido por el estilo ecléctico, ya que sus columnas son una combinación de columnas corintias con arcos bajos de medio punto y un amplio rosetón ojival que se alza sobre el arco central. Esta composición contrasta con la de la fachada de pies del edificio y la torre.

El jefe de Prensa, Juan José Ayaviri, indicó que analizan realizar la segunda fase del proyecto con la refacción de cúpula del templo y se realizarán los estudios para avanzar.