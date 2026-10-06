Despliegan el Bambi Bucket para combatir los incendios en Mizque

El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó hoy que movilizó una aeronave EC-145 S-145 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB-003) desde la II Brigada Aérea hacia el municipio de Mizque, Cochabamba, para reforzar las acciones de control y mitigación de los incendios forestales registrados en la zona.

El operativo cuenta con personal especializado de la Fuerza Aérea Boliviana y de Defensa Civil Cochabamba, que se desplaza hasta el área afectada para fortalecer la respuesta en territorio.

La aeronave está equipada con el sistema Bambi Bucket, con capacidad de descarga de aproximadamente 800 a 900 litros de agua por operación, permitiendo realizar intervenciones aéreas sobre los puntos críticos y contribuir a contener la propagación del fuego.

Con presencia en territorio, capacidad operativa y coordinación interinstitucional, Defensa Civil fortalece la respuesta ante las emergencias y trabaja para proteger a las familias bolivianas y nuestro patrimonio natural.