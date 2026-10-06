Entregan la torre restaurada de la catedral de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/10/2026 a las 16h43
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La directora de Planificación Estratégica, Estefani Cavero, informó que este martes 6 de octubre se entregará la refacción que se realizó a la torre de la Catedral Metropolitana, ubicada en la plaza 14 de Septiembre.

El acto se iniciará a las 19:00 horas con una celebración eucarística. “Vamos a iniciar con una misa y posteriormente se engalanará la torre con un show de mapping que será acompañado con la presentación de la orquesta municipal”, anunció Cavero.

La directora afirmó que el proyecto representa un hito histórico para los cochabambinos que posiciona a la ciudad como un municipio que piensa en su patrimonio, historia e identidad de todos sus habitantes.

Cavero resaltó que el proyecto e intervención demandó laboratorios que se realizaron antes de su intervención, para lo cual, se contó con la autorización del Ministerio de Culturas.

“Toda intervención que se hizo hasta la fecha, es decir, hasta los 105 días de entrega ha sido prevista y sujeta a análisis de laboratorio”, finalizó.

 

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