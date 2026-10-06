Osvaldo Tejerina presentó su renuncia al cargo de fiscal departamental de Cochabamba

En medio de la reestructuración del Ministerio Público, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, presentó su renuncia irrevocable al cargo.

La dimisión se presenta mediante una carta fechada el 3 de octubre de 2026, luego de que el fiscal general interino, José Armando Urioste, asumiera con la misión de sanear la institución y anunciara que todos los fiscales departamentales pondrían sus cargos a disposición.

Tejerina se convierte en el primer fiscal departamental en formalizar su salida, mientras Urioste evalúa los nuevos nombramientos.

En su carta de dimisión, Tejerina señala que su salida ocurre para que la nueva autoridad nacional "determine lo que corresponda conforme a la normativa vigente".