Incendio en Mizque cobra una vida y el fuego persiste

Los incendios forestales mantienen en emergencia a varios municipios de Cochabamba. En Mizque, una persona de la tercera edad murió durante uno de los incendios y otras dos resultaron heridas, mientras la Gobernación evalúa medidas ante la magnitud y recurrencia de los focos de calor, incluida una posible declaratoria de alerta roja.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, René Camacho, informó que la muerte registrada en el sector Centro Aguadita, Kinsa Chata, todavía está en investigación. Según el reporte departamental, el hombre se encontraba combatiendo el fuego cuando las llamas, favorecidas por los fuertes vientos y la vegetación, lo alcanzaron.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Céspedes, informó que solo en Mizque unas 2.500 hectáreas fueron afectadas y que los incendios se registraron varias veces durante el último mes. A nivel departamental, se contabilizaron 83 incendios y 6.951 hectáreas afectadas, cifra que podría superar las 7.000 hectáreas con las nuevas evaluaciones.

“Estamos por encima de una media, ya hemos llegado a un extremo”, afirmó Céspedes. Explicó que la Gobernación analiza con su equipo técnico medidas más fuertes y señaló que Cochabamba está cerca de una declaratoria de alerta roja debido a la expansión de los incendios y a que muchos serían provocados.

Ante la emergencia, Defensa Civil coordina el despliegue del SAR-FAB y otras unidades para reforzar las tareas en Mizque y Quillacollo. Además, se prevé el apoyo de un helicóptero equipado con Bambi Bucket para las labores de mitigación.

El humo de los incendios también afectó la calidad del aire en Cochabamba. La responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, Fabiola Cáceres, informó que el sábado pasado el índice llegó a un nivel “malo”, mientras que ayer lunes pasó a “regular”, aunque los incendios continúan en distintos sectores del departamento.