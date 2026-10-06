Incendio en Mizque cobra una vida y el fuego persiste

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 06/10/2026 a las 9h19
ESCUCHA LA NOTICIA

Los incendios forestales mantienen en emergencia a varios municipios de Cochabamba. En Mizque, una persona de la tercera edad murió durante uno de los incendios y otras dos resultaron heridas, mientras la Gobernación evalúa medidas ante la magnitud y recurrencia de los focos de calor, incluida una posible declaratoria de alerta roja.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, René Camacho, informó que la muerte registrada en el sector Centro Aguadita, Kinsa Chata, todavía está en investigación. Según el reporte departamental, el hombre se encontraba combatiendo el fuego cuando las llamas, favorecidas por los fuertes vientos y la vegetación, lo alcanzaron.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Céspedes, informó que solo en Mizque unas 2.500 hectáreas fueron afectadas y que los incendios se registraron varias veces durante el último mes. A nivel departamental, se contabilizaron 83 incendios y 6.951 hectáreas afectadas, cifra que podría superar las 7.000 hectáreas con las nuevas evaluaciones.

“Estamos por encima de una media, ya hemos llegado a un extremo”, afirmó Céspedes. Explicó que la Gobernación analiza con su equipo técnico medidas más fuertes y señaló que Cochabamba está cerca de una declaratoria de alerta roja debido a la expansión de los incendios y a que muchos serían provocados.

Ante la emergencia, Defensa Civil coordina el despliegue del SAR-FAB y otras unidades para reforzar las tareas en Mizque y Quillacollo. Además, se prevé el apoyo de un helicóptero equipado con Bambi Bucket para las labores de mitigación.

El humo de los incendios también afectó la calidad del aire en Cochabamba. La responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, Fabiola Cáceres, informó que el sábado pasado el índice llegó a un nivel “malo”, mientras que ayer lunes pasó a “regular”, aunque los incendios continúan en distintos sectores del departamento.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
2
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba

Lo más compartido

1
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
2
Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta
3
Los títulos de bachiller serán digitales y gratuitos
4
Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”
5
Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca

Más en Cochabamba

06/10/2026
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su Regional Cochabamba, coordinó ayer con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el despliegue de un helicóptero para...
Ver más
05/10/2026
Levantan el bloqueo en el botadero de Cotapachi y dan dos meses para el cierre
Los comunarios de Cotapachi levantaron este lunes el bloqueo del botadero de Quillacollo y ampliaron el plazo para el cierre definitivo por dos meses, hasta el...
Ver más
Eran 35 fajos de billetes que fueron contados este lunes en Sucre y entregados la semana pasada a la Policía por un efectivo asignado a la Fiscalía General del Estado, se informó de manera oficial...
Ver más
05/10/2026
Exedecán de Mariaca entregó a la Policía más de Bs 1 millón
El municipio de Cochabamba tiene desde ayer una ley que declara cada 4 de octubre como “Día Municipal de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes”. La promulgó el alcalde Manfred...
Ver más
05/10/2026
Cochabamba tiene una ley municipal de protección y bienestar para los amilales
Ante el nuevo cierre del botadero de Cotapachi, la Alcaldía de Quillacollo pidió una ampliación del plazo hasta 2028 para el cierre definitivo del relleno sanitario para avanzar con el proceso de...
Ver más
04/10/2026
Alcaldía de Quillacollo pide plazo hasta 2028 para cerrar relleno de Cotapachi
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, promulgó la Ley Municipal N.º 1930, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones orientadas a fortalecer su protección y...
Ver más
04/10/2026
Cochabamba promulga ley que reconoce a los animales como seres sintientes
En Portada
06/10/2026 Cochabamba
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su Regional Cochabamba, coordinó ayer con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el despliegue de un helicóptero para...
vista
06/10/2026 Mundo
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
La Real Academia Sueca galardonó al investigador por transformar el Polo Sur en un telescopio gigantesco capaz de capturar partículas invisibles procedentes de...
vista
05/10/2026 País
Urioste asume la función de fiscal general del Estado
“Su misión es limpiar la corrupción en la Fiscalía”, dijo el vicepresidente luego de posesionarlo. "El que ha cometido delito que se preocupe", declaró la...
vista
05/10/2026 Seguridad
Aramayo: Morales “es parte de organizaciones transnacionales”
El ministro de la Presidencia acusó al líder cocalero de haber convertido Bolivia en un “santuario para el crimen organizado”, e informó que el Gobierno “está...
vista
05/10/2026 País
Los títulos de bachiller serán digitales y gratuitos
El presidente Paz lanzó la noticia la noche de este lunes. El QR en esos documentos permitirá verificar que son auténticos.
vista
05/10/2026 País
El vicepresidente posesiona este lunes al Fiscal General a. i.
El acto es a las 19 de este lunes en la Vicepresidencia del Estado. Previamente, el vicepresidente solicitó al presidente del Senado los documentos...
vista
Actualidad
Los incendios forestales mantienen en emergencia a varios municipios de Cochabamba.
Ver más
06/10/2026 Cochabamba
Incendio en Mizque cobra una vida y el fuego persiste
La primera vuelta de las elecciones generales de 2026 parece haber generado, en un primer balance, más confirmaciones...
Ver más
06/10/2026 Mundo
Brasil: Flávio Bolsonaro parte como favorito para el balotaje
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la escala del avión presidencial en Boca Ratón, Florida,...
Ver más
06/10/2026 País
Aramayo niega uso de avión presidencial para vacaciones
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, ingresó ayer al penal de Cantumarca, en Potosí alrededor de las 13:10,...
Ver más
06/10/2026 País
Aislarán a Mariaca en Cantumarca los primeros días, por su seguridad
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
Doble Click
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo