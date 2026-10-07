Combaten los incendios por aire y tierra con un helicóptero y bomberos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 07/10/2026 a las 9h19
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Las acciones para controlar los incendios que afectan al valle alto y el cono sur del departamento se intensificaron ayer con medidas para combatir las llamas por aire con el helicóptero Bambi Bucket (bolsa) para trasladar agua a las zonas de difícil acceso y por tierra con bomberos, pobladores, las UGR y los bomberos voluntarios.

El esfuerzo dio sus primeros resultados ayer por la tarde cuando gran parte de los focos de calor en Mizque se lograron controlar. Los focos de calor eran los más críticos debido a que incluso cobraron la vida de un poblador que falleció cuando intentaba proteger sus parcelas de pino.

El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó ayer que movilizó una aeronave EC-145 S-145 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB-003) desde la II Brigada Aérea hacia Mizque para reforzar las acciones de control y mitigación de los incendios forestales.

La aeronave está equipada con el sistema Bambi Bucket, con capacidad de descarga de aproximadamente 800 a 900 litros de agua por operación.

Mitigación

El jefe del operativo de Defensa Civil, mayor Miguel Mendoza Mercado, informó ayer que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Gobernación y Mizque, continúan las tareas de mitigación del incendio en los sectores de Kimsa chata y Centro Aguadita.

Señaló que el primer día se realizaron 20 descargas de agua con el sistema Bambi Bucket, logrando sofocar gran parte del fuego. Aún quedan algunos focos en determinados cañadones.

Pocona

Bomberos forestales de SAR Bolivia informaron que se encuentran en Pocona donde se registra un incendio forestal de magnitud.

Focos

Los incendios continúan además en Tarata y Potrero, en Quillacollo. Este último se reactivó ayer por la fuerza del viento en el sector.

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