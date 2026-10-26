Arce destaca el triunfo de Lula en Brasil

Desde la cuenta oficial de X del expresidente Luis Arce Catacora, su equipo de apoyo de redes sociales difundió un mensaje de felicitación al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta electoral. En el pronunciamiento, Arce destacó el triunfo de la democracia y la soberanía popular, además de reafirmar sus convicciones políticas en medio de su situación judicial.

"El expresidente del Estado Plurinacional de #Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, felicita con profunda emoción la histórica victoria del hermano presidente de #Brasil @LulaOficial y del pueblo brasileño en la segunda vuelta electoral.

Ha triunfado la esperanza sobre el miedo, la dignidad popular frente a quienes pretenden imponer el fascismo, el odio y la mentira. Ha triunfado la democracia y, sobre todo, la voluntad soberana de un pueblo que ha decidido su propio destino.

El expresidente Luis Arce manifiesta que esta victoria también la sentimos nuestra todas y todos quienes luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por Nuestra América unida, digna, libre y soberana.

Un mundo sin amos ni tutelajes, sin intervencionismos ni imposiciones, sin guerras, genocidios ni bloqueos que castigan a los pueblos.

La sentimos nuestra quienes defendemos el derecho irrenunciable de todas las naciones a vivir en paz con justicia social, a tener una economía al servicio de la vida y de las grandes mayorías, donde la riqueza no se concentre en pocas manos, donde el crecimiento vaya acompañado de redistribución del ingreso y donde la lucha contra la pobreza y las desigualdades económicas y sociales sea una causa indeclinable.

Porque no puede haber una paz verdadera ni una democracia plena mientras millones de seres humanos se acuesten con hambre, vivan en la pobreza y carezcan de oportunidades para construir una vida digna.

En medio de la adversidad que hoy enfrenta, el expresidente Luis Arce reafirma sus convicciones:

“Podrán privarnos de nuestra libertad física, pero jamás encarcelar nuestras ideas, nuestra conciencia ni nuestra voluntad de construir otro mundo posible. Ningún muro podrá detener la esperanza de los pueblos que luchan por su dignidad”.

Y dirige un mensaje fraterno al presidente Lula:

“Hermano @LulaOficial, tu victoria nos recuerda que la historia de los pueblos se escribe con unidad, conciencia social, movilización, lucha, resistencia y esperanza. Y mientras exista un pueblo dispuesto a defender su dignidad, siempre habrá razones para seguir luchando”.

¡Felicidades, hermano Lula! ¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva la democracia, la soberanía y la unidad de Nuestra América!

Equipo de apoyo de redes sociales", señala el mensaje escrito en su cuenta de X del expresidente.