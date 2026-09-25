Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas

Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló dos medallas de oro a Bolivia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la final, el chuquisaqueño derrotó a su connacional Jhonatan Flores, quien se quedó con la presea de plata en un partido entre representantes de Bolivia.

El raquetbolista, actual número dos del mundo, marcó la diferencia con su experiencia y contundencia en singles, mientras que el joven cruceño se quedó con una meritoria medalla de plata, la primera de ese valor para el país en esta cita multideportiva que ingresó a su recta final después de 10 días de competencia.

Los partidos del ráquetbol se jugaron en las canchas del ISEF del Parque Independencia, en Rosario. El choque de bolivianos fue ayer y terminó con el marcador de 3-0 para el capitalino. El camino para el oro comenzó el lunes, Moscoso enfrentó partidos complicados al rivalizar con raquetbolistas que figuran en el ranking internacional oficial de este deporte.

En la primera jornada, Moscoso derrotó a al chileno Francisco Troncoso por 11-5, 11-6 y 11-5, después rivalizó contra el ecuatoriano José Ugalde al que también ganó por 11-7, 11-6 y 11-5, con ambas victorias se instaló a las semifinales en el que sometió al chileno Rodrigo Salgado por 11-7, 11-6 y 11-6. Ganó la final a Flores por 11-4, 11-7 y 11-4. No perdió ni una cancha.

Tanto Moscoso como Flores ya se enfrentaron en torneos internacionales en los que compiten los mejores del mundo, en las tres ocasiones el sucrense le ganó al cruceño. “Estoy feliz y agradecido por este nuevo logro. Es increíble ver a la gente que apoya”, dijo el campeón.

En damas también en singles José María Vargas se quedó con el primer puesto, después de derrotar a Valeria Centellas, en la final. Ambas raquetbolistas bolivianas representan a Argentina desde hace años. El tercer puesto fue para la boliviana Camila Riveros, quien se adjudicó la medalla de bronce.

En tanto, en la final femenina de dobles, Vargas y Centellas sometieron a las bolivianas Jenny Daza y Camila Rivero por 3-2 con parciales de 11-9, 8-11, 9-11, 12-10 y 5-11. Con el resultado las damas ganaron para el país una segunda medalla de plata. Además, en dobles varones Moscoso y Kadim Carrasco lograron la segunda medalla de oro, tras vencer a la dupla argentina compuesta por Fernando Kuzbard y Diego García, boliviano quien compite por Argentina, con parciales 11-2, 11-9 y 11-3.

Finalmente, en mixtos Daza con Flores pelearon por el primer lugar contra Méndez y García, el resultado no les favoreció y cayeron por 3-0 con parciales de 3-11, 5-11 y 11-13, con lo que sumaron otra medalla de plata. Ayer el ráquetbol totalizó seis medallas para el país.

El jueves fue una jornada para el ráquetbol.