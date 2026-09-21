Manfred anuncia control en los mercados y dotación de agua para las cisternas

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 21/09/2026 a las 15h11
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció medidas concretas para reducir el impacto del incremento del precio del diésel en las familias cochabambinas, principalmente en el costo del agua distribuida mediante cisternas, el transporte público y los productos de la canasta básica familiar.

Ante la advertencia de que el precio del turril de agua podría llegar a Bs 25, el alcalde informó que esta semana el municipio habilitará ocho tomas de agua en la zona sur para acercar los puntos de carga a los cisterneros y reducir el consumo de combustible durante sus recorridos. La medida busca contribuir a mantener accesible el precio del agua para las familias de este sector.

Reyes Villa también anunció que la Alcaldía trabajará junto al Concejo Municipal en una normativa para evitar que los cisterneros tengan que trasladarse hasta la zona norte para cargar agua. A esta medida se suma el análisis de la tarifa del transporte público mediante estudios de costos, con el objetivo de contar con información técnica antes de considerar cualquier modificación.

Asimismo, el alcalde anunció controles en los mercados de la ciudad para evitar la especulación y aumentos injustificados de precios en los productos de la canasta básica familiar. Con estas acciones, el municipio busca responder desde sus competencias al impacto que el incremento del diésel puede generar en los costos de servicios y productos.

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