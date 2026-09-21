The Strongest y Bolívar empatan en el clásico, en un intenso partido

The Strongest y Bolívar empataron 1-1 ayer en La Paz, en un clásico intenso en el que el Tigre jugó más de media hora con jugador menos. Los celestes no pudieron sacar provecho a la diferencia numérica.

El cotejo fue válido para la cuarta fecha de la Copa Nacional y el resultado beneficia en cierta forma al equipo celeste, que comenzó mejor el cotejo, pero no pudo superar al Tigre, que en su última línea contó con la firmeza de Pablo Pedraza.

Después fue The Strongest el que expuso un juego más vertical, que generó juego en el medio por intermedio de Arraicaita y Kevin Salvatierra, aunque adelante careció de definición, de la puntada final.

Entonces, el yungueño Arrascaita se animó a rematar desde fuera del área y puso en ventaja al Tigre, a los 32’.

El conjunto dirigido por el brasileño Antonio Carlos Zago mantuvo su vocación ofensiva, pero fue Bolívar el que anotó de contragolpe, con un remate largo de Billy Arce, a los 44’.

En la segunda etapa, Bolívar tuvo más fuerza del medio hacia adelante, pero el Tigre no se quedó y pese a tener un jugador menos presionó y exigió al experimentado Carlos Lampe.

El volante de contención panameño Jovani Welch, de The Strongest, fue expulsado a los 61’ por doble amonestación.

Ventura y Sotomayor lanzaron remates que inquietaron el arco celeste, pero no pudieron anotar.

Buen despliegue físico tuvo The Strongest en el cotejo, lo que generó gran dinámica.

El que más movió sus fichas en su plantel fue el entrenador Alejandro Restrepo de Bolívar, pero ni con las variantes pudo.

Diego Valdivia fue golero titular, porque Rodrigo Banegas, convocado a la Selección, fue preservado. López lleva ya varios partidos consecutivos. En líneas generales, los gualdinegros hicieron mejor las cosas en lo individual y colectivo, pero se quedó con un empate con sabor a poco.