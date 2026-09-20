Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario

Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la cuarta fecha de la Copa Nacional.



En la primera etapa, el elenco celeste estuvo dormido en la cancha y cedió ante FC Universitario, que sin tener gran rendimiento se puso en ventaja por dos goles anotados por Pablo Postigo, a los 34’, y Diego Saavedra, a los 41’.



La efectividad fue el factor destacado en la U de Vinto.

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El Equipo del Pueblo presionó desde el inicio de la segunda etapa, la cual jugó con gran intensidad y fue netamente superior.



Los goles del Equipo del Pueblo fueron anotados por Jair Torrico, a los 46’; Henry Vaca, a los 59’ y 81’; y Rodrigo Ramallo, a los 72 minutos.



Torrico y Vaca ingresaron al campo de jugo en el comienzo de la etapa complementaria, un acierto del cuerpo técnico del conjunto celeste que les permitió remontar el marcados y consolidarse en el torneo.



FC Universitario sufrió la expulsión de Esdras Mendoza, a los 63’; el lateral derecho apenas jugó 10 minutos porque inició el cotejo como suplente y entró a la cancha a los 53’. Esa expulsión desequilibró la defensa del equipo manzanero.



Aurora se consolidó como puntero del grupo A de la Copa Nacional al sumar 10 puntos en lo que va del campeonato y apuntala su pase a los octavos de final del torneo.



Mientras que FC Universitario se encuentra con una unidad en el grupo C y está al borde de la eliminación.