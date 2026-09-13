Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 13/09/2026 a las 22h40
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Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano.

Cuando parecía que el cotejo iba a acabar con un empate, apareció el colombiano Dairon Asprilla en la adición para darle el triunfo al elenco celeste paceño.

Partía como gran favorito en el partido, pero en esta ocasión le faltó contundencia para no sufrir en el compromiso.

En sus anteriores cinco partidos, Bolívar había convertido cuatro goles en cada uno de ellos, pero ayer solo hizo dos.

La Academia generó varias opciones para anotar, especialmente en el primer tiempo, en el que Jhon Velásquez abrió el marcador a los 30 minutos.

Su mejor argumento fue por el lado izquierdo, con el buen trato del balón de Carlos Antonio Melgar, el accionar de Velásquez y las proyecciones de José Sagredo.

Dorny Romero no jugó bien, por lo que fue reemplazado en la segunda etapa por el uruguayo Martín Cauteruccio.

Después de haber esperado buena parte del compromiso en su terreno de juego, Real Tomayapo se animó a ser más incisivo en la etapa complementaria.

Primero respondió adecuadamente el experimentado arquero Carlos Lampe, pero después el local encontró el premio con el gol del empate a los 60 minutos, por intermedio de Javier Guerra.

Cuando atacan a Bolívar muestra fragilidad y el conjunto tarijeño buscó su segunda conquista, pero no la logró.

El director técnico Alejandro Restrepo introdujo las variantes necesarias para atacar con más jugadores. Al final tuvo éxito porque Asprilla convirtió el gol del triunfo cuando se jugaban dos minutos de tiempo adicional.

El local se quedó con las ganas de sumar puntos en su casa y sigue en las últimas ubicaciones. El cotejo fue válido para la fecha 19.

 

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