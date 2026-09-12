Blooming arrolla a ABB en el Tahuichi Aguilera

Blooming goleó 6-1 a ABB en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, por la fecha 19 del torneo todos contra todos de la División Profesional.

La Academia cruceña se impuso al cuadro paceño con un doblete de Gerardo Cuasase y goles de Bayron Garcés, César Menacho, Marc Enoumba y Roberto Melgar. El delantero colombiano Juan Felipe Fajardo descontó para ABB.

El encuentro se detuvo por varios minutos en la segunda parte debido a los incidentes que protagonizaron los hinchas locales.

Blooming se sitúa en el noveno lugar de la clasificación con 26 unidades.