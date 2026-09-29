Playa Turquesa, el nuevo encanto de Cochabamba, recibió 10 mil visitantes

El nuevo atractivo turístico de la ciudad de Cochabamba, la playa Turquesa ubicada en el Complejo Recreacional Coña Coña, recibió el primer día más de 10 mil visitantes durante su inauguración y abrirá de martes a domingo, informó ayer el gerente de Emavra, Milton Copa.

Los primeros visitantes disfrutaron de los distintos espacios de diversión acuática que existen en esta primera playa artificial de acceso público que se ha construido en el país con una inversión de BS 24 millones.

Este centro recreacional convocó a una gran cantidad de visitantes el domingo, el día de su inauguración, y cuenta de áreas verdes, arena, vestidores, baños, chapoteadores y una piscina con una membrana que le da el color turquesa al agua.

Más datos

Copa informó que analizan si los días de mantenimiento del Complejo Recreacional de Coña Coña serán lunes y martes con el objetivo de brindar condiciones sanitarias adecuadas a los visitantes de este atractivo.

Horarios

Los días miércoles y jueves la atención iniciará a las 9:00 hasta las 18:00 horas. En tanto, los viernes, sábado y domingo desde las 9:00 hasta las 21:00 horas.

El gerente de la descentralizada recordó que para los niños menores a 12 años el ingreso es gratuito y la entrada general tiene un costo de Bs 40 que, serán destinados al mantenimiento de todas las áreas del complejo.

“El costo de la entrada es para el mantenimiento, actualmente tenemos 10 bombas, 10 filtros que funcionan con energía día y noche además 4 pozos profundos que trabajan con bombas sumergibles, bombas en distintas áreas y termotanques”, finalizó.

El alcalde Manfred Reyes Villa informó que la playa no afectó al espacio de la laguna de Coña Coña, por lo que mantiene su función de regular las crecidas de las torrenteras que bajan del Parque Nacional Tunari.