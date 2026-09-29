Prevén tener estos días el sumario para establecer responsables por Viacha

El comandante general del Ejército, Héctor Alarcón, dijo que espera conocer hoy los resultados del sumario informativo para establecer responsabilidades por las explosiones en Viacha.

El pasado 4 de septiembre en el Regimiento de Artillería Mecanizada (RAM-2) “Bolívar”, en Viacha, 14 personas murieron, 84 heridas y numerosos destrozos en inmuebles cercanos.

“Entre hoy (ayer) y mañana ya salen los resultados. Se va a hacer conocer oportunamente también al Ministerio Público”, afirmó Alarcón ayer, al ser consultado sobre el avance de la investigación interna, según reporte de Brújula Digital.

De las 14 personas fallecidas, cinco aún no fueron identificadas y hay varias bolsas con restos, presuntamente de las víctimas desaparecidas.

Destrucción

El alcalde de Viacha informó que al menos 720 viviendas en el radio de las detonaciones resultaron afectadas.

Alarcón explicó que la autoridad encargada de establecer las posibles responsabilidades dentro del proceso militar es el sumariante. Según el comandante, una vez que concluya ese trabajo, la información será remitida al Comando General del Ejército para contar con mayores elementos sobre lo ocurrido.

El jefe militar también se refirió a la denuncia presentada ante el Ministerio Público contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por permitir que continúe el material explosivo en el recinto militar, a pesar de que tenía conocimiento del riesgo. Señaló que las observaciones realizadas inicialmente fueron subsanadas y que la querella fue recibida por la fiscalía el viernes.

Alarcón sostuvo que junto con la querella, fueron presentadas pruebas que, según el Ejército, respaldan los señalamientos sobre una presunta responsabilidad relacionada con el material almacenado en el recinto militar.

La autoridad militar también afirmó que el Ejército había presentado ante la prensa un informe elaborado por el comandante del regimiento Bolívar y remitido al Ministerio de Defensa, documento que -según explicó- daba cuenta del peligro relacionado con los explosivos almacenados en el lugar.

Además, Alarcón informó que varias áreas ya fueron desprecintadas y que la Dirección General de Infraestructura del Ejército realizó evaluaciones para determinar los trabajos que deberán ejecutarse.