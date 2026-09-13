Con un triplete de Triverio, Always Ready golea a Guabirá

Fútbol
Sports 360
Publicado el 13/09/2026 a las 18h37
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Always Ready humilló a Guabirá al golearle por 6-0 en partido que se disputó en el estadio de Villa Ingenio. Los millonarios tuvieron un Enrique Triverio inspirado al anotar tres goles que contribuyeron al triunfo para llegar a los 42 puntos y a la espera de lo que haga por la noche Bolívar en Tarija.

Los azucareros fueron rival solo un cuarto de hora; luego del primer gol de su rival, se vinieron para abajo y el partido quedó definido a la conclusión de los primeros 45 minutos.

El conjunto millonario fue paciente hasta encontrar el primer tanto de la tarde, que llegó a los 17' con un pase de Joel Amoroso para Enrique Triverio; el zaguero Milciades Portillo no llegó al cruce y el atacante definió de primera.

Dos minutos después llegó el regalo de Portillo, que falló en salida; Amorosos estaba cerca y solo frente al arquero puso el segundo.

Guabirá tiró la toalla con los dos goles en contra y el elenco de la banda roja jugó a gusto y placer en su casa.

El tercero fue obra de Triverio, que convirtió ante el portero Ferrel luego de un pase en profundidad de Maraude.

Los montereños cambiaron a su arquero Manuel Ferrel e ingresó Jorge Araúz, pero el show de goles continuó con el disparo de Uzeda desde fuera del área (35') y en el límite del tiempo apareció Triverio para su tercer gol de la tarde y el 5-0 aplastante del CAR sobre un rival que estaba perdido.

Segundo tiempo fue de entrenamiento

En la primera jugada del segundo tiempo, Amoroso pudo marcar la media docena, pero quiso elevar la pelota por encima del portero Aráuz, que adivinó la intención.

El cuerpo técnico de Always comenzó a cuidar a sus jugadores para el compromiso del miércoles con Nacional, en Potosí, y sacó a jugadores como Triverio, Amoroso y el capitán Richet Gómez, que serán titulares ante los potosinos.

A Guabirá le costaba pasar el mediocampo y solo esperaban que pase el tiempo y que Always no acelere en el partido para llevarse la menor cantidad de goles en su visita a El Alto.

En 43 minutos de esta etapa, Juan Godoy llegó a la media docena de goles con un ingreso por la derecha y su remate que terminó en las redes.

El CAR cumplió con su tarea y ahora debe esperar un contraste de los bolivaristas para quedarse otra vez en solitario en la punta.

 

 

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