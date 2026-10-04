Casa de Del Castillo es allanada por la Policía mientras continúa su búsqueda

La tarde de este domingo, efectivos policiales realizaron un allanamiento sorpresa en la vivienda del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, ubicada en la calle Pedro Salazar de la ciudad de La Paz, como parte de las acciones desplegadas para dar con su paradero.

El operativo se ejecutó mientras la Policía mantiene la búsqueda de la exautoridad, quien es investigada en el marco del caso que involucra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y a otras exautoridades del país.

Este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que Del Castillo continúa prófugo y que efectivos policiales están tras su ubicación. La autoridad también descartó versiones difundidas en redes sociales que señalaban que el exministro habría salido del país.

La búsqueda de Del Castillo se activó luego de la difusión de un audio atribuido a Marset, en el que el narcotraficante menciona al exministro y asegura que habría entregado dinero para permanecer en Bolivia y desarrollar sus actividades.

Según la versión expuesta por Oviedo, Marset habría señalado pagos de alrededor de 500.000 dólares mensuales a Del Castillo.