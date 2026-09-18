En la Asamblea coinciden en levantar la subvención a los combustibles; la diferencia es el cómo y cuándo

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Publicado el 18/09/2026 a las 14h06
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En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay consenso en distintas bancadas sobre la necesidad de levantar la subvención a los combustibles. Sin embargo, los legisladores tienen distintas posiciones sobre cómo y cuándo debería aplicarse la medida. Algunos plantean que sea de forma “gradual” y previo a un análisis, mientras que otros consideran que debe hacerse de manera “inmediata” y este año.

“Tenemos que levantar la subvención, ya no podemos. Ese fue un cáncer de Evo Morales (expresidente) a partir del 2018 y eso todos los bolivianos sabemos. No podemos culpar a esta gestión. El Ejecutivo debe ser muy claro, se debe levantar subvención, pero debe dar una política clara para el sector público”, dijo Claudia Bilbao, diputada del PDC (oficialista).

Bilbao afirmó que el levantamiento debería darse de “golpe” y no de forma “gradual”. La legisladora señaló que la medida debería aplicarse este año. “Este año debería darse, ya no podemos aguantar el tema de la subvención, pero hay que buscar una manera para abaratar los costos exclusivamente para el sector público”, resaltó.

Por su lado, la diputada de Libre, Glenda Aguilera, afirmó que la eliminación de la subvención debería ser “gradual”, pero que antes de tomar esa decisión, el Gobierno debería resolver la falta de combustible en el país.

“Antes de poder levantar subvención debe haber combustible para que ningún ciudadano siga haciendo largas colas. Eso primero se debe solucionar y luego establecer el fin de la subvención la cual debe ser gradual, así como también debería ser gradual la flexibilización del dólar; todo debe ir de manera progresiva”, mencionó Aguilera.

La diputada opositora no precisó cuándo debería darse este levantamiento, pero afirmó que antes se debería socializar la medida con los sectores sociales. “Se debe realizar un estudio donde los sectores sociales participen de la socialización”.

Desde Unidad, el senador César Mentasti resaltó que la subvención debió levantarse a inicios de este año, pero aclaró que la medida debe aplicarse de forma paulatina. “Desde inicios de la gestión le recomendé al Gobierno que lo haga de manera paulatina”.

En tanto, la diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, también consideró que debería levantarse la subvención, aunque planteó buscar una “gradualidad en subsidios” para definir qué sectores deben dejar de recibir este beneficio y cuáles podrían mantenerlo.

“Es necesario equilibrar la economía; sabemos que estamos en una crisis económica, pero debemos buscar gradualidad en subsidios. Por ejemplo, los agroindustriales, los mineros deberían pagar más, ellos no deberían tener subvención. Pero ¿qué pasa con el transporte público?, ¿qué pasa con la maquinaria del pequeño productor, de mediano productor? Debería haber gradualidades”.

Este viernes, el presidente Rodrigo Paz se refirió al levantamiento de la subvención y adelantó que el Gobierno tomará decisiones en los próximos días. “Vamos paso a paso, hoy día estamos en eso”, subrayó el mandatario.

 

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