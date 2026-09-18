Beller declara como testigo por el caso Cerimedo en una cámara Gesell

Nadia Beller declaró ayer en una Cámara Gesell en la Unidad de Víctimas Especiales de la fiscalía de Santa Cruz, como parte del proceso que investiga a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La comparecencia se realizó después de que un grupo policial llegara hasta su vivienda para trasladarla bajo resguardo.

Durante el recorrido fue escoltada por tres camionetas del grupo Delta con efectivos armados, mientras que su abogado, Jerjes Justiniano, ingresó previamente a las instalaciones fiscales para acompañar la diligencia, según reporte de Brújula Digital.

El procedimiento se desarrolló en una Cámara Gesell, un ambiente diseñado para que víctimas o testigos declaren en condiciones de protección, separados por un vidrio de visión unilateral que permite el seguimiento del acto procesal desde otra sala por parte de fiscales y abogados.

La investigación por enriquecimiento ilícito se abrió tras las primeras actuaciones derivadas del ataque armado contra Beller, ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz, caso por el que Cerimedo también es investigado por tentativa de feminicidio.

Beller solicitó ser incorporada al programa de protección de testigos al sostener que posee información sensible relacionada con el investigado y que teme represalias contra su vida.

“Ella quiere declarar”, había señalado su abogado, Jerjes Justiniano, cuando explicó que su defendida pretendía aportar información y pruebas a la investigación.

Detenido

Cerimedo permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, luego de que la justicia dispusiera su reclusión preventiva dentro del proceso.

El pasado 6 de agosto fue suspendida la declaración de Beller

Audiencia

Para este viernes 18 de septiembre está prevista una audiencia en la que se analizará la autorización judicial para realizar las pericias a esos dispositivos, según informó El Deber.

Inicialmente, la Justicia había dispuesto el traslado de Cerimedo a Santa Cruz para participar en la audiencia. Sin embargo, posteriormente el juez dejó sin efecto esa determinación y estableció que el acusado intervenga de manera virtual desde el penal de Chonchocoro.