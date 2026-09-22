Agua en turril de las cisternas subirá de Bs 10 a 25 por el aumento del diésel

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 22/09/2026 a las 8h33
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La eliminación total del subsidio al diésel tendrá un impacto inmediato en el servicio de la venta de agua de las cisternas a los barrios más alejados de la ciudad de Cochabamba, donde aún no se cuenta con una red pública y las familias se ven obligadas a abastecerse de los denominados “aguateros”.

El sociólogo e investigador de la problemática del agua en Cochabamba, Fernando Salazar, indicó que, a partir de la venta del diésel al precio internacional (Bs 17,95 el litro), los carros cisternas comercializará el agua a un precio más elevado, de acuerdo a la distancia que tengan que recorrer.

“Debido al alza del diésel, los propietarios de carros cisternas o carros aguateros, vienen reajustando el precio del agua por turril, y los precios van desde Bs 20, 23 y 25 por turril de 200 litros, según la distancia. Esto da un precio entre 100 y 125 bolivianos el metro cúbico (m3) de agua”, publicó en sus redes sociales.

Salazar explicó que “el incremento es por demás un tarifazo que debe cubrir el incremento del diésel. Antes, el precio del agua por turril, era entre 15 y 20 Bs/turril. Esto era entre 75 a 100 Bs/m3 de agua”.

Salazar planteó la necesidad de buscar soluciones con las tomas de agua de la zona norte, la Empresa Misicuni y la Autoridad de Agua y Saneamiento Básico (AAPS), pues, advirtió que existe un intento de instalar macromedidores en las vertientes.

Indicó que los propietarios de fuentes de agua de la zona norte, que prestan un servicio social, entregan el agua a las cisternas a razón de  Bs 2 el metro cúbico, pero se tiene el riesgo de incremento, debido a la presión de instalación de macromedidores, con pago de Bs 2,90, un monto que sería redistribuido a varias entidades.

“De darse esta situación el precio por turril puede tener un mayor incremento y llegar fácilmente a 30 Bs/turril, que es 30 Bs/m3 de agua. Ojalá esta medida sea postergada; ya que,  Bs 2 por m3, no llega a tener un carácter comercial, si no un fin social, entre tanto la operadora Semapa y Misicuni lleguen con red de agua potable a cubrir su área de concesión”, explicó.

Salazar advierte que esta situación se replicará en los municipios del eje.

Misicuni

El sociólogo manifestó que la Empresa Misicuni debe ampliar su servicio de tanques comunales y sus horarios de atención para que la población puede acceder a este recurso.

“Misicuni, también, juega otro rol clave en este momento, que es ampliar la capacidad de entrega agua a los carros aguateros en puntos de carguío de la zona sur en sus piletas. Además, de ampliar los horarios, dotar agua de manera universal a los que requieran. Esto puede bajar algo el recorrido y por tanto la tarifa de agua”, indicó.

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