Sacaba impulsa feria multisectorial y busca consolidar la marcha “Hecho en Sacaba”

Con el objetivo de promover la producción local y fortalecer la actividad económica de los emprendedores, se desarrolla en Sacaba la Feria Multisectorial de la Micro y Pequeña Empresa – Feremype, que reúne a productores y emprendedores de diferentes rubros.

La feria se realiza este 21 y 22 de septiembre, desde las 08:30, en la calle Monseñor Alcocer, entre la Plaza Principal 6 de Agosto y la calle Ayacucho, donde la población puede conocer y adquirir una variedad de productos elaborados por manos sacabeñas.

Durante ambas jornadas participan emprendimientos de sectores como artesanía, cuero, textiles, metalmecánica, transformación de alimentos, madera, corte y pintado de uñas, entre otros, ofreciendo distintas opciones para las familias.

Promoción y comercialización de productos locales

La secretaria general de Fedemype, Sandra Macías, destacó que, como cada año, se pone a disposición de la población una variedad de productos de distintos sectores. Asimismo, señaló que la micro y pequeña empresa, en coordinación con el municipio, participa de esta feria durante dos jornadas, hasta el martes 22 de septiembre.

Por su parte, la emprendedora María René Espinoza invitó a la ciudadanía a visitar la feria y aprovechar las diferentes opciones que se ofrecen, recordando que la actividad se extenderá hasta mañana.

Consolidar poco a poco la marca “Hecho en Sacaba”

El secretario municipal de Madre Tierra y Desarrollo Productivo, Guillermo Coca, invitó a toda la población a aprovechar estos dos días de feria y destacó que se trabaja para que, poco a poco, se consolide la marca “Hecho en Sacaba”, promoviendo el reconocimiento de los productos locales y ampliando su alcance.

Este esfuerzo busca contribuir al fortalecimiento de los emprendimientos y fomentar la reactivación económica, generando espacios donde los productores puedan exhibir y comercializar directamente sus productos.

La Feria Multisectorial Feremype se constituye en una oportunidad para visibilizar el talento y trabajo de los emprendedores sacabeños, así como para acercar su producción a la población.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba invita a la ciudadanía a visitar la feria este 21 y 22 de septiembre y apoyar a los productores y emprendedores locales.