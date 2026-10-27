Al menos 800 cabezas de ganado se perdieron por sequía en Cochabamba

Cochabamba
URGENTEBO
Publicado el 27/10/2026 a las 11h28
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El departamento de Cochabamba enfrenta una grave sequía que afecta a municipios del Valle Alto, el Cono Sur y la zona andina. La situación generó la muerte de al menos 800 cabezas de ganado y generó preocupación entre los comunarios por la falta de agua y de alimentos. Además, piden acciones inmediatas a las autoridades. Así lo informó el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales.

“Hemos conocido informe que más de mil cabezas de ganado se han perdido. Nuestros productores asociados nos han reportado que ya están alrededor de los 800. Pero para una familia perder 10 cabezas, que es todo su patrimonio acumulado durante décadas, es una crisis total”, infirmó Morales a Urgente.bo.

En ese sentido, el ejecutivo informó que no solo está afectando a los animales, sino también a las familias que viven en los sectores más golpeados por la sequía, debido a que el agua se está acabando incluso para el consumo humano. Además, advirtió que este fenómeno es habitual, pero es nunca con tanta intensidad.

“Ya las familias no tienen agua para el consumo humano. Al no haber agua para riego ni lluvia, es más seguro que la producción va a bajar a más de la mitad. Si continúa, no tendremos nada de producción en un corto plazo, es realmente crítico”, lamentó.

Debido a la crisis, el representante pidió al gobierno que tome acciones inmediatas, debido a que no existió el plan de contingencia que las autoridades presentaban al sector cada año.

“Primero necesitamos conocer, que se haga un diagnóstico. Más allá de valorar los sectores afectados, tienen que llegar con logística y recursos económicos para empezar a apoyar. Asimismo, es urgente que se capacite a los municipios y productores para que tomen previsiones”, informó.

Ante la falta de respuestas y acciones, los productores buscan diferentes salidas a la crisis que también los afecta económicamente; como comprar agua de otros municipios y algunos que intentan vender su ganado en una situación donde nadie tiene las condiciones para comprar.

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