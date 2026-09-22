Informes independientes refutan tesis de Chile sobre droga en madera de Bolivia

El portal de noticias chileno El Mostrador citó, en un reportaje, dos informes que contradicen las conclusiones de la Fiscalía Regional de Arica (Chile) sobre la existencia de cocaína y ketamina impregnadas en un cargamento de madera boliviana retenido en puertos chilenos.

Los informes fueron elaborados por exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), a solicitud de la defensa de los empresarios madereros bolivianos.

Con esta acción, la defensa busca cuestionar la tesis de la Fiscalía chilena en 10 de las 16 causas abiertas en el Caso Maderas.

Según el Ministerio Público del país vecino, los cargamentos de empresas exportadoras de maderas de Bolivia estaban impregnados con clorhidrato de cocaína y ketamina.

Chile calcula que de las 1.000 toneladas de madera, el 10% es cocaína, es decir 100 toneladas.

Los nuevos análisis fueron elaborados por James Craig Kuykendalle, exjefe de la DEA en Chile en 2001 y exsubdirector regional para la Región Andina en Colombia, y por Scott Richard Oulton, químico y exjefe forense de la División de Ciencias Forenses de ese organismo estadounidense, según la edición del 15 de septiembre de El Mostrador. Ambos reportes fueron incorporados a las causas abiertas contra las empresas bolivianas.

Los exportadores solicitan la liberación de los productos decomisados, ya que aseguran que no están impregnados de sustancias ilícitas y que su incautación les ha provocado grandes pérdidas.

Según los informes, no existe evidencia suficiente para sostener que las maderas incautadas correspondan a cargamentos de organizaciones de narcotráfico, ya que no se habría acreditado que fueron impregnadas con cocaína o ketamina. Según los reportes, el Instituto de Salud Pública (ISP) solo detectó “trazas” de entre un 5% y 10%, que podrían explicarse por distintas formas de contaminación, entre ellas el contacto humano o las condiciones de los lugares donde las maderas fueron elaboradas o acopiadas, y no necesariamente por una modalidad destinada a camuflar droga para su envío a distintos países.

Emplazamiento

El expresidente Jorge Quiroga, dijo ayer el citado informe y dijo que es “de alta credibilidad” y descarta la presencia de droga en la madera boliviana, como denunció la Fiscalía chilena meses atrás, y pidió que el vecino país pida perdón e indemnice al país con un monto de “10 dígitos”.