Paz acuerda agenda de 3 temas con EEUU antes de su discurso en la ONU

Tres temas ocupan la agenda del presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos (EEUU)antes de su intervención en la Asamblea de la Naciones Unidas (ONU): apertura de mercados; mitigación del fenómeno de El Niño y lucha contra el narcotráfico y terrorismo.

Paz se reunió ayer en Nueva York con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y acordó una agenda estratégica centrada en la apertura de mercados globales, la mitigación del fenómeno de El Niño y el fortalecimiento de la seguridad nacional contra el narcotráfico y el terrorismo, según reporte de la agencia ABI.

El encuentro da inicio a una intensa agenda bilateral previa a la intervención del mandatario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Mercados

“Hablamos de cómo lograr que nuestros productos lleguen al mercado más grande del planeta, hablamos de trabajar juntos frente al impacto de El Niño, y hablamos de algo fundamental que es la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y quienes se mueven en lo ilícito, sin excepciones”, detalló Paz.

Según el Presidente, en la reunión con Rubio también hablaron de fortalecer a a la Policía y a las Fuerzas Armadas, con más capacidad logística y con apoyo para que las instituciones sean íntegras y transparentes.

Paz llegó a la ciudad de Nueva York el fin de semana y previo a su primer discurso ante el foro multilateral, el 24 de septiemnre, desarrolla una agenda de reuniones bilaterales.

Marco Rubio

Tras la reunión, Rubio destacó a través de sus redes sociales la importancia del encuentro: “Nuestra relación crítica con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia de obtener el apoyo del Fondo Monetario Internacional y reformar sus sectores de combustibles, minería y energía”, posteó en su cuenta de X.

Igualmente, manifestó el respaldo de su gobierno al proceso de reformas estructurales que impulsa la administración de Paz, especialmente en los sectores estratégicos indicados.

En tanto, el mandatario boliviano calificó la jornada como el inicio de una semana crucial para reinsertar al país en el escenario global.

“A diferencia del pasado, cuando nos aislamos del mundo, ahora en Naciones Unidas estamos abriendo Bolivia al mundo para que la gente pueda saber que tiene oportunidades”, afirmó en una entrevista con Bolivia TV, cuestionando el modelo estatal aplicado durante dos décadas en el país.