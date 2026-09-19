Presidente Rodrigo Paz viajará el sábado a la Asamblea de la ONU

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Publicado el 19/09/2026 a las 11h31
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz Pereira viajará a Estados Unidos este sábado para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre.

“Según se tiene planificado, él estaría yendo el día de mañana recién en el vuelo. Tiene que dar un discurso en las Naciones Unidas el día 24 y tiene una agenda muy nutrida en el exterior”, señaló Gálvez.

El vocero detalló que el mandatario tiene previstos encuentros bilaterales y reuniones con organismos multilaterales. Además, el 24 de septiembre brindará su primer discurso ante la Asamblea General.

Días atrás, el presidente Paz confirmó su participación en esta asamblea, donde se reunirá con varios mandatarios y presentará la visión de desarrollo que impulsa su Gobierno para Bolivia.

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