Evo afirma: “Ampliaron el Estado de excepción para imponer el dieselazo”

El expresidente Evo Morales se pronunció en las últimas horas sobre la eliminación del subsidio del diésel y su venta al precio internacional en Bolivia. “Ampliaron el estado de excepción para imponer el dieselazo final justo antes de la siembra de verano”, señaló.

A través de su cuenta en X, Evo Morales criticó la determinación del Gobierno de Rodrigo Paz, que contempla que el precio del carburante en Bolivia estará ligado al precio internacional, teniendo como primer valor Bs 17,95 el litro.

Morales consideró que para levantar la subvención del combustible primero se debe debatir, debido a que, se debe proteger a los sectores más vulnerables y cuidar el bolsillo del resto de la población, ya que esto provocará la subida de los precios en alimentos y demás insumos de primera necesidad.

“El levantamiento de la subvención debía debatirse con seriedad: planificando políticas de protección a los sectores más vulnerables y cuidando la producción. Hoy hacen exactamente lo contrario”, dijo el jefe cocalero.

El presidente Paz argumentó que la subvención representa un elevado gasto para el Estado y que el diferencial entre el precio subvencionado y el precio internacional genera incentivos para el contrabando y la reventa ilegal.

El jefe de Estado resaltó que cerca de $us 55 millones por semana se destinan a la subvención de combustibles, lo que representa más de $us 2.600 millones al año.

“Diésel caro, insumos inaccesibles y una amenaza climática como “El Niño”, el gobierno eligió descargar el peso del ajuste sobre quienes trabajan la tierra”, cuestionó.