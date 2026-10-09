Hitler Mussolini gana elección municipal en Perú

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Publicado el 09/10/2026 a las 14h58
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Un candidato cuyo nombre coincide con el de dos de los principales líderes históricos del fascismo se convirtió en el virtual ganador de una alcaldía en Perú. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, aspirante del partido Ahora Nación, quien obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,5 % de aprobación, en el distrito de Queropalca, departamento de Huánuco.

Su nombre llama la atención por la coincidencia con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo.

La contienda estuvo reñida: Renovación Popular Perú quedó en segundo lugar con 204 votos (30,8 %), seguido del Partido País para Todos, que obtuvo 187 (28,2 %). La diferencia entre el candidato más votado y el tercero fue de apenas 42 votos.

Ahora Nación se define como un partido de centroizquierda y nacionalista. Se fundó en 2023 por el economista Alfonso López-Chau, quien encabezó la candidatura presidencial de la formación en las elecciones generales de este año. El partido defiende la justicia social, la descentralización del Estado, el desarrollo sostenible y el reconocimiento de la pluriculturalidad.

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