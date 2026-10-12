León XIV se interna este martes en un hospital de Roma

Mundo
AGENCIAS y ERBOL
Publicado el 12/10/2026 a las 19h21
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El papa León XIV será internado este martes, 13 de octubre, en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se le extirpará un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Según trascendió, la intervención podría realizarse por la tarde, posiblemente alrededor de las 16, hora de Roma, 10 de la mañana en Bolivia. En caso de que se requieran otros procedimientos preoperatorios, la cirugía se llevaría a cabo, a más tardar, el miércoles por la mañana.

Tanto el Policlínico Gemelli como la oficina de prensa del Vaticano mantienen la máxima reserva sobre lo que ocurrirá en el hospital.

La operación estaría a cargo del profesor Stefano Margaritora, director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Gemelli y especialista en técnicas mínimamente invasivas. También estaría presente el médico personal del Papa, Luigi Carbone.

 

Buenos augurios

Desde Estados Unidos llegó un mensaje de apoyo de Louis Prevost, el hermano mayor del pontífice, que vive en Florida y también atraviesa problemas de salud. "Estoy seguro de que se recuperará por completo y continuará con su misión de guiar a la Iglesia católica", afirmó.

Desde América Latina, mientras tanto, la Iglesia continúa con los preparativos para el viaje que León XIV tiene previsto realizar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

"Hablamos de su viaje a los países de Sudamérica y en ningún momento expresó dudas", aseguró el arzobispo argentino Lozano.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) convocó al pueblo católico del país a elevar oraciones por la salud del papa León XIV.

"Como Iglesia que camina unida en la fe, la esperanza y la caridad, encomendamos al Sucesor de Pedro a la amorosa protección de Dios", indica un comunicado emitido por los obispos de Bolivia.

Asimismo, los prelados invocaron la protección de María Santísima, Madre de la Iglesia, para que acompañe al Papa durante este momento y le permita recuperar su salud para continuar guiando al pueblo de Dios con sabiduría, fortaleza y esperanza.

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