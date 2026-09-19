Tras la llovizna, Cochabamba tendrá una temperatura máxima de 26 grados

¿Cómo estará el clima este sábado a pocos días de la primavera? Tras la llovizna que cayó anoche, la ciudad de Cochabamba registrará una temperatura máxima de 26 grados Celsius y la mínima fue de 15, según el Senamhi.

Por la mañana y la noche se tendrá bastante nubosidad; sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), no prevé precipitaciones esta jornada. Las condiciones se mantendrán durante la semana con una temperatura máxima de 28 grados Celsius.