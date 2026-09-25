Playa Turquesa entra en su recta final y se alista su entrega el domingo

Los trabajos para la entrega de la playa Turquesa, en la laguna de Coña Coña, se encuentran en su recta final y ayer se comenzó a realizar el llenado de la piscina con las cisternas de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra). Se prevé que el nuevo atractivo se entregue el domingo 27 de septiembre, en el mes de Cochabamba.

El lugar se sumará a otros atractivos turísticos de la ciudad como el Cristo de la Concordia y la laguna Alalay.

Infraestructura

El complejo abarca más de ocho hectáreas y representa una inversión de Bs 24 millones, financiada con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Su atracción principal es una playa artificial de 9.000 metros cuadrados de arena, diseñada con diferentes niveles de profundidad para garantizar el uso seguro de los visitantes. Para reforzar la protección de la población, el municipio dispondrá de un equipo permanente de salvavidas.

Más datos

Entre sus principales instalaciones destacan: Gastronomía y servicios: plaza de comidas, restaurante, bar de playa y locales comerciales. Además, de áreas deportivas y esparcimiento: cancha de vóley de playa, chapoteadores infantiles, vestidores y servicios higiénicos.

Entre las obras complementarias se realiza un puente peatonal, geomembranas de impermeabilización y la perforación de cuatro pozos de agua dedicados al llenado y mantenimiento hídrico del predio.

Respecto al costo del ingreso, Reyes Villa precisó que la tarifa se encuentra en evaluación y será fijada en función de los costos operativos que demanden el mantenimiento continuo de la infraestructura y el sistema de bombeo.

Actualmente, la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) ejecuta las labores finales de paisajismo, jardinería y acondicionamiento del entorno ambiental.