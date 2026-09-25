Playa Turquesa entra en su recta final y se alista su entrega el domingo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 25/09/2026 a las 9h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Los trabajos para la entrega de la playa Turquesa, en la laguna de Coña Coña, se encuentran en su recta final y ayer se comenzó a realizar el llenado de la piscina con las cisternas de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra). Se prevé que el nuevo atractivo se entregue el domingo 27 de septiembre, en el mes de Cochabamba.

El lugar se sumará a otros atractivos turísticos de la ciudad como el Cristo de la Concordia y la laguna Alalay.

Infraestructura

El complejo abarca más de ocho hectáreas y representa una inversión de Bs 24 millones, financiada con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Su atracción principal es una playa artificial de 9.000 metros cuadrados de arena, diseñada con diferentes niveles de profundidad para garantizar el uso seguro de los visitantes. Para reforzar la protección de la población, el municipio dispondrá de un equipo permanente de salvavidas.

Más datos

Entre sus principales instalaciones destacan: Gastronomía y servicios: plaza de comidas, restaurante, bar de playa y locales comerciales. Además, de áreas deportivas y esparcimiento: cancha de vóley de playa, chapoteadores infantiles, vestidores y servicios higiénicos.

Entre las obras complementarias se realiza un puente peatonal, geomembranas de impermeabilización y la perforación de cuatro pozos de agua dedicados al llenado y mantenimiento hídrico del predio.

Respecto al costo del ingreso, Reyes Villa precisó que la tarifa se encuentra en evaluación y será fijada en función de los costos operativos que demanden el mantenimiento continuo de la infraestructura y el sistema de bombeo.

Actualmente, la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) ejecuta las labores finales de paisajismo, jardinería y acondicionamiento del entorno ambiental.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Convocatoria Credifondo Garantiza
3
Convocatoria Credifondo Promotor

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Bono Juancito Pinto: Requisitos, fechas y modalidades para cobrar los Bs 300
3
Ministro Zamora se reúne con el transporte pesado y definen la atención de carreteras críticas en Cochabamba
4
Convocatoria Credifondo Garantiza
5
El sector de la construcción exige medidas urgentes para trabajar en condiciones de equilibrio

Más en Cochabamba

24/09/2026
Loza respalda en Santa Cruz la agenda 50/50 con gobernadores del país
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, sostuvo este jueves una reunión con los gobernadores del Bolivia en Santa Cruz en el marco de la efeméride de...
Ver más
24/09/2026
Quillacollo invita a la XVI Feria de la Herrería
La Alcaldía de Quillacollo y los artesanos invitan a la población a participar de una nueva versión de la Feria de la Herrería el domingo 27 de septiembre en...
Ver más
La Intendencia Municipal continúo con los controles de alimentos y carne de pollo en el mercado La Cancha, donde gran parte de los cochabambinos se abastece de los artículos de primera necesidad para...
Ver más
24/09/2026
Baja el precio del pollo a Bs 20 el kilo, pero piden no comprar en exceso
El programa preventivo de limpieza y mantenimiento de ríos, canales, acequias y torrenteras del municipio avanza según lo previsto, informó la Secretaría Municipal de Planificación del Gobierno...
Ver más
23/09/2026
Colcapirhua se prepara ante las lluvias con limpieza de ríos, canales y acequias
El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua se encuentra en la etapa final de coordinación con la Policía Boliviana para poner en marcha la primera Escuela de Capacitación y Entrenamiento de...
Ver más
23/09/2026
Colcapirhua impulsa la primera escuela de bomberos voluntarios
Ante los pedidos de los sectores de incrementar el pasaje de transporte público y la venta del agua en cisternas por la eliminación del subsidio del diésel, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes...
Ver más
23/09/2026
Plantean impulsar uso de los vehículos eléctricos y agua a precio justo en el sur
En Portada
24/09/2026 Economía
“Santa Cruz creció porque supo sumar a toda Bolivia”, el mensaje del presidente de la Fexpocruz
“Un país se construye integrando incluso al que piensa diferente, se construye uniendo a todas las regiones, se construye trabajando juntos”, indicó Klaus...
vista
24/09/2026 Economía
Ministro Zamora se reúne con el transporte pesado y definen la atención de carreteras críticas en Cochabamba
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se reunió en Cochabamba con representantes del transporte pesado y una comisión de la Administradora Boliviana...
vista
24/09/2026 País
Fallece el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas
La Conferencia Episcopal Boliviana confirmó este jueves el fallecimiento de monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, arzobispo de Sucre
vista
24/09/2026 Economía
Choferes confirman paro nacional el lunes contra el decreto del diésel y dicen que no habrá bloqueos
El dirigente de los choferes del país, Lucio Gómez, confirmó hoy viernes que el lunes 28 de septiembre se suspenderá el servicio en todo el país, en rechazo al...
vista
24/09/2026 Economía
Ministro califica de “innecesario” el anuncio de repliegue del transporte y destaca los avances en la conversión a GNV
Como “innecesario”, así calificó este jueves el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al repliegue anunciado por el sector del...
vista
24/09/2026 País
Gobernadores se declaran en alerta y dan plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre por el 50-50 y el diésel
Los gobernadores de seis departamentos se reunieron este jueves en Santa Cruz y acordaron declararse en estado de alerta, además de dar plazo al Gobierno...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Los trabajos para la entrega de la playa Turquesa, en la laguna de Coña Coña, se encuentran en su recta final y ayer se...
Ver más
25/09/2026 Cochabamba
Playa Turquesa entra en su recta final y se alista su entrega el domingo
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que, en una semana, en Cochabamba, se iniciará con la...
Ver más
25/09/2026 Economía
Obras Públicas ofrece conversión a GNV y Manfred vehículos eléctricos
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), junto a las Cámaras Departamentales de la Construcción (Cadecos), y...
Ver más
25/09/2026 Economía
Caboco: la construcción está paralizada y exige medidas urgentes al Gobierno
Deportes
Una medalla de bronce y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, eso es lo que logró este jueves la...
Ver más
24/09/2026 Multideportivo
Sol Sandoval gana bronce en los Juegos Suramericanos y se clasifica a los Panamericanos de Lima 2027
La Selección boliviana afrontará los amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel que, según el director técnico...
Ver más
24/09/2026 Fútbol
Bolivia alista amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel “más fuerte y maduro”
El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en...
Ver más
23/09/2026 Fútbol
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
El tenis boliviano brilla con luz propia en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Los cuatro partidos que ya...
Ver más
22/09/2026 Tenis
El tenis boliviano brilla en los Juegos Suramericanos
Tendencias
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Doble Click
Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro...
Ver más
24/09/2026 Cultura
La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión
El filme "La hija cóndor" recibe el Premio a Mejor Fotografía en el XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de...
Ver más
23/09/2026 Cine
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China
Hoy presentaron la Décimo Novena Feria Internacional del Libro de Cochabamba, que se desarrollará del 7 al 18 de...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Lanzan la Feria Internacional del Libro de Cochabamba
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Retorna la “Noche de museos”