Baja el precio del pollo a Bs 20 el kilo, pero piden no comprar en exceso

La Intendencia Municipal continúo con los controles de alimentos y carne de pollo en el mercado La Cancha, donde gran parte de los cochabambinos se abastece de los artículos de primera necesidad para evitar un alza exagerada por la eliminación del subsidio del diésel.

El intendente Enrique Navia informó que el control se concentró en los puestos de venta al por mayor de pollo, que distribuyen para la venta al por menor a los friales. Esta medida permitió reducir el precio de Bs 24 a 20, ayer, en La Cancha.

El director de la Intendencia llamó a la población a no comprar en exceso para evitar que el precio continúe escalando.

Asimismo, el control se extendió a los puestos de venta de verduras y papa al por mayor, donde además del precio se controló el estado de las balanzas.

La Intendencia Municipal llamó a Defensa del Consumidor a replicar los controles para evitar un aumento exagerado de los precios de los artículos de primera necesidad.

En tanto, algunas comerciantes lamentaron que las ventas se hayan reducido por el alza de precios y contaron que los mercados están vacíos, porque la población ha cambiado sus hábitos de compra y lleva cantidades mínimas.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó una transición hacia la electromovilidad como alternativa estructural frente al incremento del costo del diésel, además de la gestión de créditos para que los transportistas puedan renovar sus vehículos y reducir progresivamente su dependencia del diésel y la gasolina.

Ante el escenario generado por la eliminación de la subvención, Reyes Villa sostuvo que el cambio de combustible no debe limitarse a una sustitución por gas y propuso avanzar hacia vehículos eléctricos. “La solución integral es el crédito para adquirir vehículos eléctricos”, afirmó Reyes Villa.