Quillacollo invita a la XVI Feria de la Herrería

La Alcaldía de Quillacollo y los artesanos invitan a la población a participar de una nueva versión de la Feria de la Herrería el domingo 27 de septiembre en la localidad Ironcollo.

La Secretaría de Desarrollo Productivo realizó el lanzamiento oficial de la XVI Feria de la Herrería con el objetivo de revalorizar y fortalecer una de las actividades tradicionales de la región.

La feria se desarrollará este domingo 27 de septiembre en la localidad de Ironcollo, Distrito 4 del municipio de Quillacollo. La actividad contará con la participación de más de 20 maestros herreros, quienes expondrán al público los diferentes trabajos y productos elaborados mediante este tradicional oficio. Durante la jornada también se realizará la presentación del tradicional “Plato Herrero”, una propuesta gastronómica que forma parte de la identidad de esta feria y que busca acompañar la celebración de esta importante actividad productiva y cultural.