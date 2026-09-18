Marset dijo a la DEA que posee 10 t de droga y que el PCC trafica con armas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 18/09/2026 a las 8h38
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Sebastián Marset, el uruguayo acusado por narcotráfico y actualmente preso en EEUU  informó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que tenía 10 toneladas (t) de droga en Bolivia y que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban al país desde Estados Unidos.

Las declaraciones las hizo Marset horas después de ser capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo de 2026, cuando era trasladado al aeropuerto de Viru Viru para luego ser expulsado a Estados Unidos.

La información figura en un documento presentado por la Fiscalía estadounidense ante el Tribunal de Distrito de Virginia y al que tuvo acceso El Deber y difundida por Brújula Digital.

Además, al día siguiente de su captura, ya en Estados Unidos, Marset reconoció que había invertido parte de su dinero en la compra de 10 toneladas de cocaína, aunque el informe al que accedió el periódico cruceño no indica dónde estaría la droga.

Los agentes también le preguntaron si tenía billeteras de criptomonedas. El uruguayo respondió que sí y los investigadores identificaron alrededor de $us 3,96 millones en los tres celulares.

También indicó que el PCC traficaba desde Estados Unidos entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban al país.

Decomiso

Al ser capturado, policías bolivianos incautaron 23 celulares, dos iPads y una computadora MacBook, equipos que fueron entregados a la DEA.

Marset indicó que tres de los celulares eran suyos, además de la MacBook y uno de los iPads, y proporcionó las contraseñas para acceder a los equipos.

Según los fiscales, el narcotraficante firmó un formulario en español en el que reconoció que comprendía sus derechos y renunció a la presencia de su abogado durante sus declaraciones. También firmó un consentimiento para que la DEA registrara sus equipos electrónicos.

El documento señala que el narcotraficante no pidió terminar la entrevista ni mencionó a su abogado. Esta versión contradice lo señalado por la defensa del uruguayo, que indicó que fue presionado para colaborar con las autoridades estadounidenses y que pidió hablar con un abogado, solicitud que no habría sido atendida.

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