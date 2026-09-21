Semapa habilita 4 tomas de agua para mitigar el alza por en el precio de los carros cisternas

Frente al anuncio de incremento en las tarifas de agua de los carros cisterna, cuyo costo por turril de 200 litros se pretende elevar hasta los 25 bolivianos debido al alza en el precio del diésel, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa), informó que se habilitarán cuatro puntos estratégicos de carga de agua para reducir los costos de distribución en la zona sur ciudad.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, informó que esta medida fue instruida por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para aliviar el bolsillo de las familias cochabambinas, especialmente en los distritos de la zona sur y zonas periurbanas que dependen de los carros cisternas para abastecerse de agua para consumo.

"El Alcalde ha tomado sus previsiones y estamos trabajando en este tema hace un mes y por eso se están habilitando cautro puntos de carguio, dos en el Distrito 8 y dos en el Distrito 9, cada toma tendrá dos pipetas para que se pueda cargar dos carros cisternas simultáneamente en menos de 5 minutos", dijo Prudencio.

Asimismo, el gerente explicó que el costo del agua potable, para que los carros cisterna puedan distribuirlo, será de 18 bolivianos por cada 10 mil litros.

"Estamos haciendo todo este trabajo para cuidar la economía de los vecinos. Se ha trabajado en el tema técnico para tener esta infraestructura y también en el tema legal por eso se va a presentar un ley para el carguio de las cisternas", señaló.

La ubicación de las tomas de recarga habilitadas están en el Distrito 8, zona de Mula Mayu y Santa Verá Cruz, y dos en el Distrito 9, Pucara grande y Pucarita Chica.