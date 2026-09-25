León XIV: "La de Ceuta es una verdadera crisis humanitaria"

Las campanas de las iglesias sonaron en toda Francia para marcar la llegada de León XIV. Es su primer viaje a ese país desde que asumió el pontificado, en 2025.

Por la tarde, después de reunirse con Macron, el Papa tiene previsto visitar la sede de Unesco, la organización cultural de las Naciones Unidas con sede en París. Por la noche, celebrará una misa en el estadio nacional de Francia, a la que está previsto que asistan unas 80.000 personas. El sábado, se espera que varios cientos de miles de personas acudan a una misa en la plaza de la Concordia, al pie de los Campos Elíseos.

Alusión a los medios de comunicación tras veto de Trump

Durante el vuelo a París, León XIV le dijo a un corresponsal de CNN que viajaba con él, cuya cadena de televisión se ha visto afectada por el veto de Trump, anulado ya por la justicia: "Me alegra que estén todos aquí".

León XIV agregó que una buena cobertura informativa es necesaria en todas partes y para todos. "Considero que es muy importante".

Situación en Ceuta

Por otro lado, también durante el vuelo, calificó la situación en Ceuta, el enclave español del norte de África, tras la llegada masiva de migrantes, como una "verdadera crisis humanitaria".

Además, confesó a los periodistas que había estado siguiendo lo sucedido allí desde el primer día. Según él, la crisis tiene diversas causas y es necesario hacer algo para evitar que este tipo de acontecimientos se repitan en el futuro.