Irán presenta a EEUU plan para reabrir Ormuz en 7 días

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Deutsche Welle
Publicado el 25/09/2026 a las 19h17
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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días, y que ahora todo depende de Washington.

El jefe de la diplomacia iraní agregó que las medidas puestas sobre la mesa "no son nuevas", pues "todas figuran en el memorando de entendimiento".

"Irán transmitió a EEUU, a través de Qatar, un plan concreto a (ejecutarse en) siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual ser restablecido en siete días", declaró Araqchi en la sede de la ONU en Nueva York. "La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones", enfatizó.

Informes de prensa señalan que el nuevo plan contempla un cese de todas las hostilidades en Medio Oriente durante siete días, incluida Líbano.

Los mismos reportes agregan que también se prevé la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Al séptimo día de la tregua, Irán reabriría Ormuz.

 

Buena y mala fe

El canciller iraní defendió que la República Islámica ha mantenido "abierta la puerta a la diplomacia" y que ha actuado "de buena fe". Sin embargo, dijo, EEUU ha respondido "de mala fe" y "ha recurrido a la agresión militar en lugar de a la diplomacia". "Estas experiencias han generado una profunda desconfianza respecto a renovar las negociaciones sin garantías creíbles contra la repetición de tales acciones", añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron en junio un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, abrir negociaciones sobre el delicado capítulo del programa nuclear iraní.

Pero el texto fue objeto de diferentes interpretaciones por ambas partes, por lo que se reanudaron las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

Irán exige a los buques que deseen atravesarlo que obtengan de su parte una autorización, alegando razones de seguridad y soberanía. Los buques que no acatan esta exigencia son atacados regularmente, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente las costas iraníes.

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