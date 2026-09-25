Sucre recibe los restos del monseñor Ricardo Centellas

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Publicado el 25/09/2026 a las 22h14
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Los restos mortales del arzobispo Ricardo Ernesto Centellas Guzmán llegaron la noche de este viernes a Sucre, donde se desarrollarán las exequias oficiales de despedida.

Procedente de Oruro, el ataúd arribó pasadas las 20:00, en medio de muestras de pesar de cientos de feligreses de la Iglesia Católica de Chuquisaca, que se congregaron para recibirlo.

Posteriormente, comenzó una procesión que acompañó el traslado hasta la Catedral Metropolitana de Sucre, donde se instalará una capilla ardiente para recibir a quienes acudan a darle el último adiós.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Sucre, el velatorio se extenderá hasta el lunes. El martes 29 de septiembre, a las 10:00, tendrá lugar una misa y posteriormente se realizará su entierro en la misma Catedral.

Centellas falleció el jueves 24 de septiembre por problemas de salud, mientras se encontraba de visita en Oruro.

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