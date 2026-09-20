Rusia: mil ciberataques contra infraestructura electoral

La presidenta de la comisión electoral rusa dijo el domingo que en los últimos días registraron unos mil ciberataques contra la infraestructura de los comicios parlamentarios en curso. Son las primeras elecciones parlamentarias en el país desde el inicio de la guerra en Ucrania y el partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, tiene prácticamente asegurada la victoria.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, no señaló a un responsable específico de los ciberataques, pero dijo que parecían ser obra de "grupos altamente profesionales y bien coordinados que utilizan herramientas de inteligencia artificial".

Intentos de saturar el sistema

Pamfilova señaló que en los últimos días registraron oleadas de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), que consisten en saturar un sistema con tráfico de internet hasta que no puede funcionar con normalidad. Desde el viernes y hasta este domingo, los rusos están llamados a las urnas para renovar los escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento.

La última jornada electoral se vio sacudida por un ataque masivo con más de 1.600 drones ucranianos, de los que unos 450 se dirigieron a Moscú, donde murieron dos personas.

Además de Rusia Unida, que ha ganado todas las elecciones parlamentarias desde 2003, concurren otros cuatro partidos, todos ellos favorables a la operación militar en Ucrania. El único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.