Gobierno impulsa el cambio: más de 400 micros dejarán el diésel para funcionar con gas natural

Economía
Redacción Central
Publicado el 23/09/2026 a las 9h11
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El presidente Rodrigo Paz y el ministro Mauricio Zamora dieron inicio al programa nacional que busca transformar progresivamente la forma en que Bolivia se mueve, impulsando la conversión del transporte público de diésel a gas natural. La primera etapa comienza en Santa Cruz de la Sierra, donde 400 micros que actualmente funcionan con diésel serán convertidos a gas natural, mediante una alianza con talleres especializados que aportarán el conocimiento técnico y los kits necesarios para realizar las conversiones.

“El transporte urbano de Santa Cruz ha solicitado la transformación de 2.000 unidades, pero tampoco nos vamos a quedar en las 2.000 unidades; vamos a seguir transformando”, aseguró el ministro Zamora.

Sobre los costos de la conversión, Zamora informó que se crea un fondo rotatorio mediante el cual, mientras más vehículos se transformen a gas natural, más recursos habrá para nuevos vehículos que decidan adoptar esta modalidad de combustible. “Van 0,18 centavos por metro cúbico para lo que es la conversión y 0,02 para la recalificación. 0,20 centavitos de cada consumo va a este fondo y de ahí se utilizan estos recursos para transformar los vehículos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras haya más vehículos transformados a GNV, va a haber más platita. ¿Y qué hacemos nosotros como autoridades? Sacamos el problema del diésel a un combustible más barato y cuidamos el bolsillo de la gente, que es lo que queremos”, agregó.

Más de 100 talleres de Santa Cruz iniciarán de manera inmediata con este trabajo. Según el Ministro, se están destrabando los requisitos y se optará por una modalidad de “obra vendida” con ellos. “La idea es que desde el Ministerio de Obras Públicas le vamos a dar otra dinámica: más eficiencia, más rapidez. “¿Por qué? Porque había un poco de tranca en este tema. Ahora, el trabajo incluye el cilindro, el kit y la mano de obra. Entonces, con eso destrabamos esa pequeña traba que había y damos continuidad al proyecto”, señaló.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, se sumó a la iniciativa como socio estratégico en el territorio, acompañando al Gobierno Nacional en la implementación del programa. La iniciativa busca generar una alternativa concreta frente al impacto del costo del diésel y avanzar hacia una matriz energética que utilice cada vez más los recursos con los que cuenta Bolivia.

El programa también contempla progresivamente la incorporación de taxis y otras modalidades de transporte público, ampliando el alcance de la reconversión.

De Santa Cruz para toda Bolivia

Lo que comienza en Santa Cruz constituye la primera fase de un programa de alcance nacional. El objetivo es llevar progresivamente este modelo a otras ciudades del país, impulsando una transformación del transporte público y un mayor aprovechamiento del gas natural producido en Bolivia. Santa Cruz da el primer paso. Bolivia comienza a cambiar la forma de moverse.

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