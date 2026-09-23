Retorna la “Noche de museos”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 23/09/2026 a las 8h41
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La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad cultural se desplegará este viernes de 16:00 a 22:00 con los dos recorridos tradicionales: peatonal y móvil.

Son 20 centros culturales, entre museos, casones y galerias de artes  que estarán a disposición de los visitantes, quienes podrán realizar el periplo de manera gratuita.

Como ya aconteció en la última  travesía, los museos Hernán Cámara (Colcapirhua) y  Arte Chinchiri (Quillacollo) también formarán parte del circuito.

El departamento de cultura de la Alcaldía de Cochabamba informó que los buses para realizar la ruta móvil saldrán del frontis de la Casa de la Cultura, ubicada en la calle 25 de mayo y la avenida Heroínas.

La Universidad Cantral Cochabamba (Unicen) y el Instituto Técnico Nacional de Comercio “Federico Álvarez Plata” contribuyen  en la organización del evento cultural con el despliegue de sus afiliados.

“La actividad  nos permitirá conocer un poco de la historia, la cultura y las tradiciones que tenemos en Cochabamba. Los esperamos a partir de las  16:00 para que puedan ser partícipes del recorrido”, señaló Marylin Rivera , secretaria de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Cochabamba.

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